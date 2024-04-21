О том, в каких сферах деятельности размер «вознаграждения за труд», в среднем, колеблется в пределах 70 000 — 93 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на данные подборки вакансий, размещенной кадровым порталом WORK.UA.

В частности, на данный момент, на получение наиболее высоких зарплат, могу рассчитывать граждане, откликнувшиеся на довольно редкие вакансии, и, естественно, имеющие соответствующие навыки и опыт.

Например, украинские наниматели готовы платить:

программистам на Golang — от 93 500 гривен/ежемесячно;

Net-программистам — от 90 000 гривен/ежемесячно;

Java-разработчикам — от 85 000 гривен/ежемесячно;

танкистам — от 75 000 гривен/ежемесячно;

криптографам/дешифровщикам — от 70 500 гривен/ежемесячно;

штурмовикам/артиллеристам/огнеметчикам — от 70 100 гривен/ежемесячно.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Раде рассказывали, где найдут средства на зарплаты и пенсии на фоне задержки помощи США.