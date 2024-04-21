О том, на сколько изменились пенсионные пособия в первые месяцы текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как стало известно, после поднятия минимальной зарплаты в начале 2024 года и проведения традиционной мартовской индексации в 7,96 процента, усредненный размер пенсии возрос на 9,6 процента, достигнув уровня в 5 743,27 гривны.

В частности, средний размер пенсионных пособий сейчас оставляет:

минимальных — 2 361 гривну;

максимальных — 23 610 гривен.

Следует отметить, что начальное поднятие пенсионных выплат не превысило 100 гривен, а предельное — достигло 1 500 гривен, не затронув:

лиц, вышедших на «заслуженный отдых» в последние 3 года;

лиц с самыми высокими начислениями (сотрудники прокуратуры/судьи);

лиц с наименьшими пособиями, то есть без положенного страхового стажа.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказывали, какие доплаты к пенсии получат украинцы в мае.