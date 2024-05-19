О том, что украинцам, еще не вышедшим на «заслуженный отдых», и получающим зарплату в 2 раза выше средней по стране (более 30 000 гривен по данным пенсионного ведомства), в будущем можно будет надеяться на пособие, размер которого составит около 10 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного фонда Украины.

В частности, в соответствии с последней статистической информацией, попавшей в распоряжение Пенсионного Фонда, размер усредненной заработной платы по Украине, с которой уже отчислили единый социальный взнос (ЕСВ), достиг отметки в 16 836 гривен.

То есть, учитывать размер увеличенной в 2 раза средней зарплаты за период в 3 года (например, 33 559,41 гривны), обязательные 35 лет страхового/трудового стажа (без такого количества лет невозможно уйти на покой в 60 лет), то сумма будущих выплат у потенциального пенсионера составит лишь 9 491,5 гривны.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ прогнозировали, хватит ли средств на выплату пенсий и соцпомощи в 2024 году.