О том, что нехватки средств на вышеописанные цели пока не предусматривается, пишет «НБН», ссылаясь на надлежащий проект постановления Кабмина, размещенный на официальной странице Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

В соответствии с данным документом, из собственных источников доходов ПФУ получит 574 млрд гривен, включая взносы в рамках общеобязательного государственного пенсионного страхования — 536 млрд гривен. При этом, сумма поступлений из госбюджета, с отчислений единого социального взноса (ЕСВ) от некоторых групп застрахованных особ, составит 26,9 млрд гривен.

Следует отметить, что на обеспечение выплаты пенсионных пособий по различным программам предусмотрено 244,9 млрд гривен (на военные пенсии — 243,4 млрд гривен) — дополнительного покрытия дефицитного объема средств со стороны ПФУ не ожидается.

Таким образом, размер расходов ПФУ достигнет 872,2 млрд гривен, не исключая 49,9 млрд гривен на соцподдержку населения, а объем доходной части составит около 1 080 млрд гривен.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине демонстрировали, как граждане смогут «докупить» стаж для назначения пенсии.