О том, что с июня население страны станет оплачивать квитанции за «свет» в соответствии с обновленной тарификацией, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы Министерства энергетики Украины Николая Колесника, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Колесника, правительство предварительно планировало ввести пересмотренный тариф с мая (в большую сторону), но решило отложить принятие подобного решения еще на 1 месяц. На данном этапе рассчитываются суммы, необходимые для покрытия трат на продолжения функционирования энергосистемы по различным ценовым категориям — от предприятий до бытовых потребителей.

В частности, замглавы Минэнерго уверен, что население сможет оплачивать электричество по повышенным ценам, так как ожидается внедрение «посильных тарифов», способствующих проведению ремонтно-восстановительной кампании на объектах энергогенерации.

Ранее мы писали о том, что эксперт прогнозировал, когда и как в Украине вырастут тарифы на электричество.