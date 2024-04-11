О том, что украинцам следует подготовиться — электричество подрастет в стоимости уже этим летом, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение главы правления «Союза потребителей коммунальных услуг Украины» Олега Попенко, опубликованное «24-каналом».

По словам Попенко, в Украине стоимость электроэнергии неурегулированная лишь для населения, поскольку во всех остальных сферах действуют правила рынка. Например, общая рыночная цена за 1 киловатт «света» уже сейчас должна составлять 7 гривен, с учетом тарифов на распределение/передачу, налога на добавленную стоимость и прочего.

Таким образом, исходя из прогноза эксперта, сегодня можно утверждать смело — «чистая» стоимость электричества для бытовых потребителей Украины, судя по всему, вскоре будет установлена на уровне 3,5 гривны/1 киловатт-час, а «грязная», со всеми сопутствующими «наценками» — до 5,5 гривны-6 гривен/1 киловатт-час.

Попенко акцентировал в своем Facebook-аккаунте:

Относительно роста тарифов для восстановления энергогенерирующих мощностей: акции эмитируйте и продавайте, а тарифы — не трогайте.

Ранее мы писали о том, что Галущенко допускал возможность поднятия тарифов на электричество из-за ударов РФ.