О том, что некоторые разновидности этого незаменимого мяса прибавили в цене почти 40 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на соответствующий анализ, проведенный порталом «Минфин».

В частности, наиболее подросла стоимость набора для шашлыка из свинины — с 194,05 гривны/килограмм в предыдущем месяце, до майских 241,23 гривны/килограмм.

Лопаточная часть стала дороже лишь на чуть более, чем 10 гривен — с 161,75 гривны/килограмм до 172,86 гривны/килограмм, шейный обрезок — с 236,63 гривны/килограмм до 242,95 гривны/килограмм, подчеревок — с 169,07 гривны/килограмм до 172,63 гривны/килограмм, а ребрышки — с 177,53 гривны/килограмм до 179,63 гривны/килограмм. Однако, грудинка теперь немного доступнее — ее стоимость «упала» с 161,9 гривны/килограмм до 161,3 гривны/килограмм.

Фото — minfin.com.ua

Фото — minfin.com.ua

«Домашний» тип сала в супермаркетах предсказуемо стал дороже — стоимость подскочила с 237,7 гривны/килограмм до 239 гривен/килограмм. И только соленое чуть подешевело — с апрельских 242,84 гривны/килограмм до майских 233,8 гривны/килограмм.

Фото — minfin.com.ua

Ранее мы информировали о том, что в Госстате показывали, как месячные темпы инфляции отразились на стоимости продуктов.