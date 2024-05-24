О том, какой уровень средней заработной платы, необходимый для назначения пособий пожилым гражданам утвердило пенсионное ведомство, основываясь на аналитической выборке за первый квартал 2024 года, информирует «НБН», ссылаясь на официальный сайт ПФУ (Пенсионного фонда Украины).

В частности, исходя из данных ПФУ, размер средней зарплаты устанавливался на отметках:

в декабре прошлого года — 14 308,46 гривны (у Госстата — 19 231 гривна);

в январе текущего года — 14 974,56 гривны;

в феврале текущего года — 15 267,6 гривны;

в марте текущего года — 15 433,98 гривны.

Таким образом, если провести сравнение с мартовскими показателями прошлого года, суммы усредненной зарплаты по стране подросли на 15 процентов или же на 2 010,7 гривны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ рассказывали, на какое пенсионное пособие можно рассчитывать с зарплатой, в 2 раза выше средней.