Представитель Минэнерго сообщила, что повышение тарифа на свет позволит продолжить ремонт энергетических объектов и восстановление генерации в стране. Именно на это будут направлены дополнительные финансы, информирует «НБН».

Замминистра отметила, что энергосистему сейчас хотят максимально подготовить к сезону холодов, поэтому повышение тарифа на свет для бытовых потребителей – вынужденный шаг из-за разрушений критической инфраструктуры в результате обстрелов российских оккупантов.

Чиновница уточнила, что наша страна потеряла около 9 ГВт мощностей после массированной атаки ВС РФ на энергообъекты 22 марта.

Представитель Минэнергетики подчеркнула, что тариф 4,32 грн/кВт покрывает только себестоимость производства и передачи электроэнергии в дома украинцев.

Напомним, эксперт прокомментировал повышение тарифа на электроэнергию, назвав такой шаг правительства «бестолковым».