О том, что в украинских супермаркетах наконец появились первые корнеплоды от отечественных, а не зарубежных агропроизводителей, и это спровоцировало падение цен почти на 25 процентов, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал, опубликованный порталом «Минфин».

С приходом первого месяца лета, в крупнейших сетевых магазинах нашей старны, стоимость так называемого «базового овоща», в среднем, составляет 38,35 гривны/килограмм. В частности, цены на молодой картофель выглядят нижеуказанным образом:

в «Новусе» — от 29,99 гривны/килограмм (в мае — от 61,44 гривны/килограмм);

в «Метро» — от 46,7 гривны/килограмм (в мае — от 54,7 гривны/килограмм);

в «Сильпо» — от 24,5 гривны/килограмм (в мае — от 60 до 80 гривен/килограмм).

Фото — minfin.com.ua

Фото — silpo.ua

Ранее мы писали о том, что в Раде показывали, как вырастет стоимость автотоплива после июльского поднятия акцизов.