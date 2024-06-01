О том, что члены парламентского комитета, отвечающего за вопросы финансов, налоговой и таможенной политики, полностью поддержали реестр законопроекта под номером 11256, предусматривающий увеличение акцизов на «горючку», и это спровоцирует резкий рост стоимости бензинов, дизельного топлива (ДТ) и сжиженного газа уже с июля, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал замглавы данной структуры ВРУ, нардепа Ярослава Железняка.

По словам Железняка, со следующего месяца, стоимость автогорючеего вырастет нижеуказанным образом:

на бензины — от 57,42 гривны/литр, с регулярным удорожанием на 1,5 гривны/ежегодно (до 2028 года);

на ДТ — от 55,58 гривны/литр, с регулярным удорожанием на 1,95 гривны/ежегодно (до 2028 года);

на сжиженный автогаз (LPG) — от 32,84 гривны/литр, с регулярным удорожанием на 1,4 гривны – 5,8 гривны/ежегодно (до 2028 года).

Следует отметить, что вместо 70 евро с 1 000 литров, как планировалось в соответствии с европейской директивой, депутаты решили — цены на автогаз можно поднять до 277 евро/1 000 литров.

Фото — t.me/yzheleznyak

Фото — t.me/yzheleznyak

Ранее мы писали о том, что Гетманцев раскрывал детали многоэтапного повышения акциза на автотопливо.