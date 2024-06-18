В эфире национального телемарафона Слободян сообщил, что нового роста тарифов на свет в Украине в ближайшее время не ожидается. В случае возникновения новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры, руководство страны будет привлекать другие источники финансирования, в основном – международную помощь, информирует «НБН».

Как напомнил глава Госэнергонадзора, деньги от повышения тарифа на свет будут потрачены на восстановление объектов генерации в Украине. Однако пока эти средства не поступили, так как потребители получат платежки с новыми тарифами в начале следующего месяца.

По его словам, новый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей 4,32 гривны за киловатт зафиксирован до 30 апреля 2025 года и пересматривать его не планируют. Слободян добавил, что не было возможности избежать соответствующего шага, учитывая масштабы разрушений инфраструктуры.

Ранее рост тарифа на свет объяснили в Министерстве энергетики Украины.