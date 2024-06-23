О том, тарифы на какие коммунальные услуги уже поднялись или только увеличатся с июля, пишет «НБН», ссылаясь на данные, размещенные не официальной странице Государственной службы статистики Украины (Госстат).

В соответствии с информацией, которой располагает Госстат, за календарный месяц, возросла тарификация нижеуказанных видов услуг:

за управление/администрирование многоквартирных домов — на 4,9 процента;

за содержание или ремонт/восстановление жилья — на 3,5 процента;

за уборку мусора/вывоз бытовых отходов — на 2 процента.

Кроме того, правительство разработан проект, касающийся поднятия тарифов на водоснабжение/водоотвод: по решению НКРЭКУ, водоканалы должны начать вторую стадию повышении стоимости своих услуг с 1 июля, в и цены вырастут в зависимости от региона.

Ранее мы писали о том, как глава Госэнергонадзора отвечал, возможен ли новый рост тарифов на свет в ближайшее время.