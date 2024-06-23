О том, что начисление 100-процентного больничного возможно не только при условии наличия у застрахованной особы более 8 лет страхового стажа, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, на соцпособие в 100-процентной доле средней зарплаты, вне зависимости от накопленного страхового стажа, могут рассчитывать:

граждане, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС (инвалиды с 1 по 3 группы);

один из родителей/опекун, если ухаживают за больным ребенком до 14 лет, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС;

ветераны войны, пострадавшие активисты Революции Достоинства, а также члены семей погибших/умерших ветеранов войны и защитников/защитниц страны;

доноры-льготники;

сотрудники/gig-специалисты, зарегистрированные в «Дія-City», являющиеся застрахованными особами;

особы, пострадавшие от производственного несчастного случая/профзаболевания;

особы, которым необходимо предоставление поддержки на период беременности/родов.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказывали, как вырастет размер субсидии после июньского поднятия тарифа на электричество.