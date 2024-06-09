О том, как увеличится сумма субсидии на оплату коммунальных услуг с учетом указанного фактора, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как стало известно, субсидии обещают пересчитать в автоматическом режиме, и скорректированные суммы соцпомощи полностью покроют повышение стоимости электричества. В частности, субсидиарная выплата «подрастет», в среднем, на 218,4 гривны/ежемесячно (появится в коммунальной платежке за июнь/июль), таким образом компенсируя затраты, на которые поднялись цены на услугу электроснабжения.

Следует отметить, что правом на назначение жилищной субсидии располагают семьи, у которых сумма оплаты за «коммуналку» (в пределах нормы потребления), превышает размер определенного Кабмином обязательного отчисления.

Фото — t.me/PensFund

Ранее мы писали о том, что эксперт называл различие между официальным и фактическим прожиточным минимумом в Украине.