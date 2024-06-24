О том, как в крупных сетевых магазинах нашей страны весьма заметно подросла стоимость рыбы различных сортов и видов, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг профильного портала «Минфин».

В частности, для «гурманов», предпочитающих, как пока еще живую, так и уже слабозасоленную или свежемороженую рыбу, есть предсказуемая негативная новость — в первый месяц лета, ценника на «дары морей и рек» значительно скорректировали, и естественно, в большую сторону.

Например, живой карп стал стоить уже не 167,36 гривны/килограмм, а 174 гривен/килограмм. При этом, выпотрошенный вариант этой рыба обойдется еще дороже — 204 гривны/килограмм.

Фото — minfin.com.ua

Слабосоленая разновидность сельди повысилась в стоимости почти идентично — с 157,74 гривны/килограмм до 164,33 гривны/килограмм, а вот за свежемороженая скумбрия обойдется уже в 139 гривен/килограмм, вместо 136,86 гривны/килограмм.

Фото — minfin.com.ua

Фото — minfin.com.ua

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