О том, почему корректировка действующей пенсионной системы пока невозможна, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале первого заместителя главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка.

По словам Железняка, в недавнем Меморандуме МВФ (Международного Валютного Фонда) указано — возможность введения второго уровня пенсионной системы будет снова пересматриваться, но лишь когда станут фиксироваться более благоприятные экономические предпосылки для внедрения подобных инноваций.

Нардеп подчеркнул:

Экономические прогнозы от МВФ пока не выглядят слишком благоприятными для дополнительной нагрузки на госбюджет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минсоцполитики сообщали, кому из пенсионеров продолжат начислять доплаты от ООН.