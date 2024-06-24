О том, что на подобные доплаты смогут рассчитывать пенсионеры, проживающие в зоне активных/потенциальных боевых действий, внесенные в списки Минреинтеграции, и получающие менее 3 250 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минсоцполитики Украины.

Помимо низкого размера пособий, обязательное условие, гарантирующее получение «ООНовской» надбавки — неполучение идентичной соцпомощи от любых иных международных организаций или государства, нацеленной на поддержку внутренне перемещенных лиц с 1 марта прошлого года.

При этом, для назначения указанной надбавки, никуда обращаться не нужно — соцпомощь начисляется в автоматическом режиме, на основании данных из реестра ПФУ: пенсионеры получат средства вместе с базовым пособием — на банковскую карточку или посредством «Укрпочты».

Отметим, что размер выплат от ООН/Минсоцполитики не будет превышать разницу между размером пособия и 3 250 гривнами.

Ранее мы писали о том, что правительство обновило правила доставки и выплаты пенсий.