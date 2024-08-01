Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Обозревателя», потенциальные пенсионеры могут самостоятельно озаботиться о размере своего пособия в старости, если заранее устроятся на работу с высоким уровнем дохода, и выполнят условия ПФУ относительно накопления минимального объема страхового стажа.

В частности, следует выполнить определенные правила, чтобы рассчитывать на относительно немалый размер финпомощи по возрастной нетрудоспособности:

при зарплате в 15 000 гривен и требуемыми ПФУ 35 годах трудового/страхового стажа, государство гарантирует начисление пенсии в размере 4 608 гривен;

при зарплате в 20 000 гривен, с идентичным объемом стажа, сумма пенсионных выплат достигнет отметки в 6 144,5 гривны;

при зарплате в 30 000 гривен, пенсионное пособие составит 9 216 гривен.

Однако, следует напомнить, что Кабмин анонсировал «заморозку» социальной помощи и прожиточного минимума на 3 года, поскольку выплата пенсий и зарплат бюджетникам в Украине происходит из международной финансовой помощи, а не из госбюджета.

Ранее мы писали о том, как в Раде комментировали потенциальную «заморозку» социальной помощи и пенсий украинцев.