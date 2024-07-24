Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Павла Фролова (член парламентского комитета по вопросам бюджета), опубликованное «Новини.LIVE», вопреки тому, что размер социальных стандартов прописан в соответствующем законе, нардепы попытаются не допустить «заморозки» сумм выплат, несмотря на сложный финансовый климат в Украине.

По словам Фролова, «заморозка» соцстандартов является открытой позиций правительства, основанной на имеющихся у Кабмина возможностях. Однако, член комитета уверен, что окончательное решение останется за парламентом, поскольку народные избранники сделают все, «чтобы этого не допустить».

Фролов подчеркнул — даже если «заморозка» затронет лишь одну категории населения в Украине, — внутренне перемещенных лиц, то у таких граждан останется фактически два выхода: либо выехать в страны Запад, либо возвратиться к себе домой на временно оккупированные территории, что абсолютно недопустимо.

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