Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ПФУ, пособия, превышающие сумму в 10 000 гривен, получают лишь 1 281 468 граждан, что составляет не более 12,5 процента от общей численности пенсионеров.

В частности, наиболее высокий размер соцпомощи, согласно усредненному показателю, в столице — 7 940 гривен. Далее в рейтинге расположились:

Ровенская область — 7 255 гривен;

Донецкая область — 7 138 гривен;

Луганская область — 6 679 гривен;

Днепропетровская область — 6 402 гривны.

Самые низкие пенсии пенсионные пособия у жителей:

Тернопольской области — 4 436 гривен;

Черновицкой области — 4 639 гривен;

Закарпатской области — 4 667 гривен.

В целом, подобная «пенсионная статистика» по стране выглядит нижеуказанным образом:

Фото — pfu.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, как нардеп комментировал вероятную «заморозку» социальной помощи и пенсий украинцев.