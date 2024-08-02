Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ПФУ, пособия, превышающие сумму в 10 000 гривен, получают лишь 1 281 468 граждан, что составляет не более 12,5 процента от общей численности пенсионеров.
В частности, наиболее высокий размер соцпомощи, согласно усредненному показателю, в столице — 7 940 гривен. Далее в рейтинге расположились:
- Ровенская область — 7 255 гривен;
- Донецкая область — 7 138 гривен;
- Луганская область — 6 679 гривен;
- Днепропетровская область — 6 402 гривны.
Самые низкие пенсии пенсионные пособия у жителей:
- Тернопольской области — 4 436 гривен;
- Черновицкой области — 4 639 гривен;
- Закарпатской области — 4 667 гривен.
В целом, подобная «пенсионная статистика» по стране выглядит нижеуказанным образом:
Ранее наш информационный портал писал о том, как нардеп комментировал вероятную «заморозку» социальной помощи и пенсий украинцев.
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