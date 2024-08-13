Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал профильно портала EastFruit, производители пересмотрели ценник почти на все овощи и зелень, предлагаемые оптовикам, то есть сетям украинским супермаркетов, и вовсе не в меньшую сторону.

В частности, если провести сравнение с прошлой неделей, то цены установились в нижеуказанном порядке:

за 1 килограмм кабачков «попросят» от 20 до 25 гривен (вместо 8-10 гривен);

за 1 килограмм помидоров — от 20 до 40 гривен (вместо 10-25 гривен);

за 1 килограмм картофеля — от 12 до 18 гривен (вместо 10-16 гривен);

за 1 килограмм моркови — от 12 до 16 гривен (вместо 10-14 гривен);

за 1 килограмм перца сорта «Білозірка» — от 30 до 35 гривен (вместо 20-25 гривен);

за 1 килограмм огурцов — от 30 до 45 гривен (вместо 35-55 гривен);

за 1 килограмм красного/зеленого сладкого перца — от 25 до 50 гривен (вместо 45-50 гривен);

за 1 килограмм репчатого лука — от 10 до 15 гривен (вместо 12-15 гривен);

за 1 килограмм капусты — от 15 до 20 гривен (вместо 20-25 гривен);

за 1 килограмм укропа — от 100 до 200 гривен (вместо 150-200 гривен);

за 1 килограмм петрушки — от 100 до 200 гривен (вместо 150-200 гривен).

В целом, график колебания цен выглядит так:

Фото — east-fruit.com

Ранее мы писали о том, что по мнению Госстата, инфляция на потребительском рынке Украины «замерла» на 0 процентов.