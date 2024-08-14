Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, речь идет об онлайн-платформе «Курс», направленной на переобучение и трудоустройство экс-защитников страны.

В рамках действия новой платформы, ветеранам помогут в дистанционном освоении новой профессии с последующим трудоустройством, и, речь идет о сферах:

строительства;

администрирования;

продаж;

фармации;

коммуникаций;

сельского хозяйства.

Чтобы воспользоваться услугами нового сервиса, соискателям-ветеранам достаточно:

зарегистрироваться в качестве ученика;

выбрать бесплатный обучающий курс;

пройти процесс тестирования после окончания учебы.

При условии прохождения теста с необходимым количеством баллов, «ученика» пригласят на собеседование. После этого ветерану достаточно пройти стажировку и трудоустроиться.

Ранее мы писали о том, что в Минветеранов подсказывали, как добавить удостоверение УБД в «Дію».