Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, речь идет об онлайн-платформе «Курс», направленной на переобучение и трудоустройство экс-защитников страны.
В рамках действия новой платформы, ветеранам помогут в дистанционном освоении новой профессии с последующим трудоустройством, и, речь идет о сферах:
- строительства;
- администрирования;
- продаж;
- фармации;
- коммуникаций;
- сельского хозяйства.
Чтобы воспользоваться услугами нового сервиса, соискателям-ветеранам достаточно:
- зарегистрироваться в качестве ученика;
- выбрать бесплатный обучающий курс;
- пройти процесс тестирования после окончания учебы.
При условии прохождения теста с необходимым количеством баллов, «ученика» пригласят на собеседование. После этого ветерану достаточно пройти стажировку и трудоустроиться.
Ранее мы писали о том, что в Минветеранов подсказывали, как добавить удостоверение УБД в «Дію».
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