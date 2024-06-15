О том, после каких нехитрых манипуляций ветераны смогут воспользоваться э-вариантом своего удостоверения взамен бумажного, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минветеранов Украины.

В частности, на предоставление статуса «ветерана» могут рассчитывать такие категории украинцев:

участники боевых действий (УБД);

особы с инвалидностью в результате войны;

участники войны;

пострадавшие участники «Революции достоинства»;

члены семей погибших ветеранов войны;

члены семей погибших защитников/защитниц страны.

Данные группы граждан смогут прикрепить свой «бумажный» формат удостоверения к «Діє», если осуществят ряд нижеуказанных действий:

обновят госприложение;

зайдут в подраздел «Добавить документы»;

выберут пункт «Удостоверение ветерана»;

предоставят разрешение на получение/обработку надлежащей информации.

Ранее мы писали о том, что в Сухопутных войсках рассказывали, какие зарплаты получают новобранцы в «учебке».