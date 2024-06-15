О том, после каких нехитрых манипуляций ветераны смогут воспользоваться э-вариантом своего удостоверения взамен бумажного, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минветеранов Украины.
В частности, на предоставление статуса «ветерана» могут рассчитывать такие категории украинцев:
- участники боевых действий (УБД);
- особы с инвалидностью в результате войны;
- участники войны;
- пострадавшие участники «Революции достоинства»;
- члены семей погибших ветеранов войны;
- члены семей погибших защитников/защитниц страны.
Данные группы граждан смогут прикрепить свой «бумажный» формат удостоверения к «Діє», если осуществят ряд нижеуказанных действий:
- обновят госприложение;
- зайдут в подраздел «Добавить документы»;
- выберут пункт «Удостоверение ветерана»;
- предоставят разрешение на получение/обработку надлежащей информации.
Ранее мы писали о том, что в Сухопутных войсках рассказывали, какие зарплаты получают новобранцы в «учебке».
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