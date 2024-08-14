Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ПФУ, теперь, после внесения вышеописанной э-документации в «Дію», можно воспользоваться немалым списком услуг посредством структурных отделений данного фонда даже без ID-карты.
В частности, так называемый «шеринг» цифрового типа документации может понадобиться для:
- назначения/перерасчета пенсионного пособия, соцпомощи и выплат по страховке;
- оформления ряда социальных услуг/льгот;
- урегулирования любых вопросов, касающихся отчисления/начисления надлежащих средств (корректировки способа, изменения реквизитов финучреждения, переводов пенсионного пособия по обновленному месту проживания, возобновления выплат);
- исправления/уточнения личной информации в госреестре застрахованных особ;
- оформления/получения пенсионного удостоверения;
- получения справок (ОК-5/ОК-7), выписок из э-госреестра «больничных»;
- оформления помощи на ритуальные услуги.
Ранее мы писали о том, что в ПФУ показывали, в каких регионах украинцам начисляют самые большие пенсии.
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