Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ПФУ, теперь, после внесения вышеописанной э-документации в «Дію», можно воспользоваться немалым списком услуг посредством структурных отделений данного фонда даже без ID-карты.

В частности, так называемый «шеринг» цифрового типа документации может понадобиться для:

назначения/перерасчета пенсионного пособия, соцпомощи и выплат по страховке;

оформления ряда социальных услуг/льгот;

урегулирования любых вопросов, касающихся отчисления/начисления надлежащих средств (корректировки способа, изменения реквизитов финучреждения, переводов пенсионного пособия по обновленному месту проживания, возобновления выплат);

исправления/уточнения личной информации в госреестре застрахованных особ;

оформления/получения пенсионного удостоверения;

получения справок (ОК-5/ОК-7), выписок из э-госреестра «больничных»;

оформления помощи на ритуальные услуги.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ показывали, в каких регионах украинцам начисляют самые большие пенсии.