Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал EastFruit, собственники тепличных комбинатов Украины на днях довольно предсказуемо подняли отпускные цены на огурцы, в среднем, более, чем на 10 процентов.

В частности, только в течение минувшей недели, стоимость тепличных огурцов в стране возросла, усреднено, на 14 процентов, то есть на данный момент, местными тепличными комбинаты овощ предлагается к реализации по цене в диапазоне от 40 до 60 гривен за один килограмм.

Как полагают ключевые «игроки рынка», вышеописанная тенденция спровоцирована температурными колебаниями (аномально-жаркими погодными условиями), которые наблюдались в Украине в июле, а также распространением болезней огурцов, вызвавшими проблемы со сбором оптимального урожая.

Фото — east-fruit.com

Ранее наш информационный портал писал о том, что по мнению экспертов Госстата, инфляция на потребительском рынке Украины «замерла» на 0 процентов.