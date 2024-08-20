Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу «Дії» и YouTube-канал ПФУ, существует ряд удобных способов получения правительственной соцпомощи на оплату коммунальных услуг, без необходимости личного посещения госучреждений.

Для подачи заявки на субсидию на портале «Дія», следует:

авторизоваться на платформе «Дія» с помощью э-подписи/BankID;

войти в закладку «Услуги» и найти опцию «Заявление на субсидию»;

проверить и при потребности обновить автоматические «подтянутые данные;

указать адрес и тип услуг, на которые нужно получить субсидию, введя персональную информацию всех зарегистрированных и фактически проживающих в домовладении лиц;

указать IBAN-номер счета для получения субсидии;

оставить на заявлении э-подпись и отправить документ на рассмотрение.

Как оформить субсидию через web-портал ПФУ, можно понять, изучив нижеуказанное видео:

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Кабмине подсказывали, как оформить субсидии на «коммуналку» по упрощенной схеме.