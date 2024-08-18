Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, размещенное на официальном сайте Кабинета Министров, украинцы располагают законным правом на обращение к государственным структурам относительно предоставления и переназначения субсидий на оплату коммунальных услуг.

Правительственные эксперты напомнили, как без особых усилий граждане смогут оформить или восстановить начисление жизненно необходимой социальной помощи на «коммуналку» в текущем году.

В частности, в Кабмине достаточно подробно и просто объяснили, куда следует обратиться для оформления субсидиарных выплат, а также как поступить, если соответствующие органы отказали — это можно увидеть в детальной инфографике:

Фото — kmu.gov.ua

Фото — kmu.gov.ua

Фото — kmu.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ рассказывали, как вырастет размер субсидии после июньского поднятия тарифа на электричество.