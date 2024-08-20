Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ), вышеописанные факторы влияют на конечный размер соцвыплат.

В частности, суммы минимальной соцпомощи для особ, получивших инвалидность, составляют:

гражданам с 1 группой инвалидности, назначается 100-процентный размер возрастной пенсии (обязателен трудовой/страховой стаж в 1-10 лет) — 2 760 гривен;

работающим гражданам со 2-3 группой инвалидности назначается 90-процентный размер возрастной пенсии (стаж — от 1 до 14 лет) — 2 520 гривен;

неработающим гражданам со 2-3 группой инвалидности назначается 50-процентный размер возрастной пенсии — 2 093 гривны;

гражданам с инвалидностью, приобретенной во время военных действий — 60 процентов заработной платы.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Кабмине рассказывали, кому вместо пенсии будут начислять небольшую соцпомощь.