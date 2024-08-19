Как информирует «НБН» со ссылкой на подробный материал, размещенный на официальной странице Кабинета Министров, украинцам наконец раскрыли тему социальной помощи, которой, в некоторых случаях, правительство заменяет привычное пенсионное пособие.

В нашей стране, выйти на пенсию позволяется в различных временных рамках — возрасте 60, 63 или 65 лет, в зависимости от объема накопленного трудового/страхового стажа: в текущем году требования соответствующего ведомства варьируются в диапазоне от 15 до 31 года.

Таким образом, если гражданин не располагает хотя бы 15 годами вышеописанного стажа, в 65 лет ему, вместо обычного пенсионного пособия, государства станет выплачивать крошечную социальную помощь, о чем предупредили в Кабмине, разместив детальную инфографику:

Фото — kmu.gov.ua

Фото — kmu.gov.ua

Фото — kmu.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Кабмине подсказывали, как оформить/восстановить субсидии на «коммуналку» по упрощенной схеме.