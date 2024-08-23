Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Министерства по делам ветеранов Украины, усредненный размер заработной платы сотрудника сопровождения ветеранов войны и демобилизованных особ, судя по всему, не превысит 18 000 гривен.

Размер зарплаты вышеуказанных работников будет начисляться согласно единой тарифной сеткой должностных окладов: специалистам присваиваются разряды от 11 до 14 (просто специалист — 11, второй категории — 12, первой категории — 13, ведущему — 14).

Кроме того, помимо основной зарплаты, специалистов будут стимулировать надбавками за особенность работы в 50-процентом размере должностного оклада, в зависимости от объема нагрузки, уровня предоставляемых услуг и отсутствия жалобных обращений-жалоб: средний доход «сопровождающего» не превысит 17 860 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны сообщали, какой объем средств получен от переработки ликвидированной техники оккупантов в 2024 году.