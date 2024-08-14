Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минобороны Украины, в течение указанного периода, ведомству удалось привлечь от переплавки уничтоженной техники российско-оккупационных войск десятки миллионов гривен.

Согласно нормативам банка-регулятора, средства, полученные от продажи 80 процентов золота/платиновых металлов и 50 процентов серебра предназначаются госбюджету, а оставшиеся 20 и 50 процентов соответственно — формируют спецфонд Минобороны и используются для покрытия нужд Сил обороны.

В частности, на площадках «демилитаризованной» во время боевых действий военной техники (на протяжении 2024 года), включая склады определенных воинских частей ВСУ, скопилось 1 000 тонн металлического лома, содержащего не менее 100 килограмм золота, 1,9 тонны серебра и 25 килограмм платины.

После переплавки вышеописанного лома драгметаллов, осуществленной специализированными частными перерабатывающие предприятия, Минобороны уже получило 24,7 млн гривен, и, как минимум, около 18 млн гривен — на подходе.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали детали «утилизации» колонны техники ВС РФ в Курской области.