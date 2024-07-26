Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», по мнению главы правления «Ощадбанка» Сергея Наумова, вскоре правительство начнет постепенно и понемногу урезать долю капитала в ряде подконтрольных банков, похоже, с целью последующей реализации.

По словам Наумова, если провести оценивание принадлежащих государству банковских активов, то, безусловно, первыми на продажу выставят «Укргазбанк» и «Сенс-Банк», уже практически готовые к приватизации.

Впрочем, глава «Ощадбанка» уверен — продажа его финучреждения возможна, но не ранее отмены режима военного положения, вопреки тому, что Киев взял на себя серию обязательств перед МВФ и понимает, — слишком большое количество госбанков в Украине не способствует росту конкуренции на внутреннем рынке.

Наумов резюмировал:

Мы поступим так, как захочет наш акционер. Продать «Ощадбанк» — возможно. Когда именно — пока нет ответа.

Ранее мы писали о том, что в «Ощадбанке» анонсировали открытие «суперинклюзивных» отделений по всей Украине.