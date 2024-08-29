Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ПФУ, на web-портале электронных услуг социально-пенсионного ведомства доступна возможность предварительной записи на прием в любом из региональных сервисных центров страны.

В частности, осуществить нехитрую процедуру онлайн-запись можно практически из любого места, в котором присутствует стабильный доступ в сеть Интернет, как через ноутбук, так и посредством смартфона/планшета, после подключения к соответствующему web-порталу.

Пошаговый алгоритм действий для онлайн-записи на прием выглядит нижеуказанным образом (следует выбирать почти все пункты/разделы, которые выделены красными линиями, основываясь на собственных задачах и целях):

Фото — pfu.gov.ua

Фото — pfu.gov.ua

Фото — pfu.gov.ua

Фото — pfu.gov.ua

Фото — pfu.gov.ua

Фото — pfu.gov.ua

Фото — pfu.gov.ua

Фото — pfu.gov.ua

Фото — pfu.gov.ua

Фото — pfu.gov.ua

Фото — pfu.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ рассказывали, в каких случаях могут штрафовать пенсионеров.