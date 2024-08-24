Как сообщает «НБН» со ссылкой официальную страницу ГУ ПФУ в Закарпатской области, при несвоевременном предоставлении отдельного типа сведений ведомству, эта государственная структура имеет право на наложение штрафных санкций.

В частности, пенсионеры обязаны вовремя уведомлять ПФУ относительно своего трудоустройства или начала предпринимательской деятельности, на что дается не более 10 дней. При несоблюдении данного срока, пожилого гражданина принудят к возвращению всего объема неправомерно выплаченных средств, то есть пенсии.

При этом, пенсионеру дозволяется самостоятельно возвратить «переплаченные» деньги в ПФУ, или же ведомство станет удерживать до 20 процентов от пособия до полного погашения подобной «задолженности».

В пенсионно-социальном ведомстве резюмировали:

Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве/регистрации предпринимательской деятельности приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики раскрывали нюансы новой «профессиональной» накопительной пенсионной системы.