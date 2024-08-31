Как информирует «НБН» со ссылкой на мнение, озвученное директором Центра исследований энергетики Александром Харченко в эфире YouTube-канала «Radio NV», кризисная ситуация с энергообеспечением, судя по всему, несколько улучшится со следующей недели.

По словам Харченко, Минэнерго может отменить аварийные отключения, если сохранятся текущие темпы восстановительно-ремонтных мероприятий на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры. В частности, во вторник-среду (3-4 сентября) «абсолютно» минимизируют ограничения для бытовых потребителей, а, вероятно, и полностью прекратят.

Эксперт указал на некоторые условия, которые поспособствуют отмене почасовых графиков:

Если температуры опустятся, то, вероятно, ограничений или не будет, или почти не будет, потому что темп восстановления очень интенсивный, и высоковольтные сети восстанавливаются.

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