Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-канале главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, существенно увеличилась численность пострадавших и погибших вследствие воздушной атаки «второй армии мира» на многоэтажку.

По словам Синегубова, в соответствии с обновленной информацией, в результате удара российско-оккупационных войск по Харькову, по состоянию на 9 часов утра этой субботы, 31 августа, пострадали 97 человек, включая 22 несовершеннолетних (у пяти детей состояние удовлетворительное, у 17-летней девушки — тяжелое).

По обновленной информации, предоставленной правоохранителями, погибли 6 человек: 18-летняя девушка, девочка 14 лет, 74-летняя и 73-летняяя женщины, мужчина 49 лет и женщина, деблокированная последней, персональные данные которой устанавливаются.

Следует отметить, что сброс модифицированных ФАБ-500 на Харьков был осуществлен из неба над Дубовым Белгородской области, расположенным лишь в 25 километрах от украинско-российской границы, то есть авиация армии Путина опасалась залетать в воздушное пространство нашей страны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что 30 августа в ГСЧС показывали кадры последствий удара по Сумам.