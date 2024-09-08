Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал тематического портала «Минфин», в преддверии грядущего пересмотра размера акцизов, на полках магазинов Украины уже выросла стоимость вина, водки и пива.

В частности, размер акцизного сбора со всего ряда алкогольных напитков скорректировали в большую сторону — с 8,42 гривны до 12,23 гривны с одного литра (плюс 3,81 гривны), что затронуло как вина, так и прочие сброженные напитки, крепостью от 1,2 процента до 22 процентов, в том числе, и пиво.

Например, цена на пиво торговых марок «Львовское» и «Черниговское», если провести сравнение с началом прошлого месяца, поднялась на 3 гривны и 1,87 гривны соответственно.

Также, среди иных напитков, получивших категорию «лишь для совершеннолетних», подросла стоимость водки — усреднено, в пределах нескольких десятков копеек за полулитровую бутылку, что можно увидеть на таблице ниже:

Фото — minfin.com.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт раскрывал, как повышение акцизов отразится на стоимости автотоплива.