Как информирует «НБН» со ссылкой на прогнозирование, озвученное генеральным директором сети АЗС Леонидом Косянчуком для портала «Киев-24», в первую очередь поднятие акцизов, спровоцирует «незначительное подорожание», в основном, бензинов и дизельного топлива, тогда как приобретение автогаза «ударит по карману» несколько сильнее.

По словам Косянчука, подорожание составит: для бензинов — плюс 1,5 гривны/один литр, и не менее 2 гривен/один литр на дизельное топлива. При этом, стоимость сжиженного автогаза будет гораздо заметнее — более 5 гривен/один литр.

Гендиректор АЗС подчеркнул — после поднятия акцизного сбора, сжиженный автогаз перестанет быть дешевой альтернативной заменой бензину. Таким образом, правительственное решение попросту ударит по наиболее незащищенному слою населения.

Косянчук резюмировал:

Но горючего завезли много. И моментального подорожания не будет. Кроме газа, он уже начал дорожать.

Ранее мы писали о том, что в Раде показывали, как вырастет стоимость автотоплива после поднятия акцизов.