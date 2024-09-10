Во вторник, 10 сентября, в ходе пресс-конференции глава Кабмина высказался о предстоящем отопительном сезоне в стране и восстановлении украинской энергетики после обстрелов со стороны РФ, информирует «НБН».

По его словам, одним из больших вызовов правительства в этом году является энергетическая устойчивость страны в период холодов. Шмыгаль отметил, что Украина успешно прошла фактически три отопительных сезона, однако эта зима возможно станет самой тяжелой.

Премьер отметил, что энергетики круглосуточно работают над восстановлением пострадавших от ударов оккупантов объектов. В то же время Киев со всего мира завозит оборудование, децентрализует энергетику, повышает автономность критической инфраструктуры и увеличивает добычу газа. Глава правительства сообщил, что эту зиму страна будет проходить на «голубом топливе» собственной добычи.

Шмыгаль считает, что сейчас нецелесообразно говорить о часах без электричества в период холодов, поскольку россияне имеют свои террористические планы по нашей энергетике.

В то же время, как сообщил премьер-министр, на сегодня большинство объектов «Укрэнерго» на 85% «прикрыты» первым и вторым уровнем защиты. На это государство выделило 19 миллиардов гривен, а компания профинансировала 13 миллиардов гривен из средств, которые партнеры предоставили как кредиты.

Напомним, эксперт рассказал, когда украинцам ожидать отмены графиков отключения электричества.