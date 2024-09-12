Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление миссии МВФ, сформированное на основе пятого пересмотра программы EFF, эта структура допускает некоторые контролируемые колебания курса американской валюты касательно гривны.

В МВФ надеются, что интеллектуальный и поэтапный подход к либерализации валютного рынка продолжится согласно стратегии НБУ, и станет соответствовать общей подборке мер регуляризации надлежащей политики.

Однако, в МВФ все же пересмотрели свои ожидания, касающиеся среднегодового курса гривны к доллару:

в 2025 году стоимость доллара в Украине достигнет 45,8 гривны/единица;

в 2026 году — 48,6 гривны/единица;

в 2027 году — 50,4 гривны/единица;

в 2028 году — 52,1 гривны/единица;

в 2029 году — 54,1 гривны/единица.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ демонстрировали, как в течение года варьировался наличный курс доллара в Украине.