Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Национального банка Украины, реальные темпы роста цен лишь незначительно превышали траекторию июльского прогноза аналитиков.

В частности, в течение минувшего месяца, темпы потребительской инфляции в общегодовом измерении ускорились до 7,5 процента с июльских 5,4 процента, при этом, в Госстате утверждают — усредненный месячный показатель не перешагнул 0,6 процента, что несколько противоречит цифрам.

Аналитики НБУ полагают — резкий рост потребительских цен обусловлен, прежде всего, накапливающимся эффектами от худшего урожая текущего года и одновременным отрицательным влиянием более высоких расходов бизнес-сектора на закупку продовольственного сырья, оплату электроэнергии и труда «рабочей силы».

Кроме того, поспособствовали усилению высокого ценового давления и последствия ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы, а также ожидания обещанного повышения налогообложения и поэтапного поднятия акцизных сборов с автотоплива и ряда товаров.

Ранее мы писали о том, что в Госстате показывали, как августовская инфляция отразилась на стоимости продуктов.