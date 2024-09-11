Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу Государственной службы статистики Украины, уровень потребительских цен вырос за предыдущий месяц на 0,6 процента, а с начала 2024 года — на 4,9 процента.

В частности, из продуктов питания, в августе быстрее всего дорожала овощная группа (плюс 5,2 процента) и куриные яйца (плюс 7,1 процента). При этом, в общегодовом измерении, ценовая динамика отличалась разнонаправленностью — овощи удорожали на 36 процентов, а стоимость яиц «просела» на 20 процентов.

Кроме того, на протяжении августа весьма заметно подскочила стоимость всех продуктов питания, за исключением фруктов (минус 7,4 процента), и резко стали менее доступны сахар (плюс 2,3 процента) и хлебобулочные изделия (плюс 2,4 процента).

В целом, продовольственные товары стали дороже на 0,6 процента, и это всего за один месяц:

Фото — ukrstat.gov.ua

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