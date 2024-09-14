Как информирует «НБН» со ссылкой на исчерпывающий материал «НОВИНИ.LIVE», чиновник занимал вышеописанный пост с марта 2020 года, получая достаточно неплохой размер заработной платы.

В частности, сумма начисленной заработной платы, теперь уже бывшего руководителя украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, в августе текущего года составляла 132 606,92 гривны, и разделялась нижеуказанным образом:

должностной оклад — 67 668,62 гривны;

начисление усредненной заработной платы за период краткосрочных командировок — 37 870,86 гривны;

выплата надбавок за предоставление услуг «государственного эксперта по вопросам государственных тайн» — 13 533,72 гривны;

выплата надбавок за «доступ к государственной тайне» — 13 533,72 гривны.

Таким образом, экс-министр, только в прошлом месяце, «обогатился» на 106 748,57 гривны, поскольку отчислил с полученного дохода не так уж и много — 25 858,35 гривны налогов.

Ранее наш информационный портал писал о том, СМИ называли настоящую причину внезапного увольнения Кулебы с поста главы МИД.