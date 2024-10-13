Как информирует «НБН» со ссылкой на материал аналитического проекта EastFruit, неблагоприятные погодные условия спровоцировали сокращение урожайности томатов, а снижение среднесуточных температурных показателей увеличило расходы сельхозпроизводителей на хранение, что, естественно, отразилось на ценах.

В частности, тепличный вид томатов сейчас поступает в продажу по цене в 55-65 гривен/килограмм, что, усреднено, на 10 процентов больше, чем на прошлой неделе, и такая стоимость побила 7-летний рекорд. Если провести сравнение с 2023 годом, стоимость томатов из теплиц в Украине подросла, в среднем, на 22 процента.

Розничные цены в супермаркетах на текущем этапе составляют, в соответствии с данными портала «Минфин»:

красный сорт помидоров — 79,33 гривны/килограмм (в сентябре — 73,99 гривны/килограмм);

розовый — 94,9 гривны/килограмм (в сентябре — 77,56 гривны/килограмм);

сорт «Сливка» — 74,45 гривны/килограмм (в сентябре — 59,25 гривны/килограмм).

Фото — minfin.com.ua

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказывал, когда стоимость электричества для населения повысят до 9 гривен/киловатт-час.