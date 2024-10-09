Как информирует «НБН» со ссылкой на прогнозирование главы Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, озвученное в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE», в краткосрочной перспективе весьма вероятно поднятие стоимости электричества до 9 гривен/киловатт-час.

По словам Попенко, с 2025 года тарификация электроэнергии для населения, судя по всему, вырастет до 6,5 гривны −7 гривен/киловатт-час, что означает увеличение стоимости на 50-75 процентов. В соответствии с прогнозированием эксперта, на протяжении последующих 2-3 лет тариф может достигнуть от 8 гривен до 9 гривен за один киловатт-час.

Попенко добавил — мораторий Кабмина на повышение тарифов касается лишь теплоснабжения, горячей воды и «голубого топлива», а прочая «коммуналка», в частности, электроэнергия, может дорожать даже во время войны.

Ранее мы писали о том, что правительство Украины намерено пересмотреть подход к предоставлению и оплате «коммуналки».