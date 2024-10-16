Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал профильного издания «На пенсии», физлицу-предпринимателю (ФЛП), последние 22 года проработавшему «на себя», и несколько лет отказавшемуся от перечисления единого социального взноса (ЕСВ), прокомментировали вопрос — «рассчитывать ли на пенсию по возрасту».

Как отмечают в издании, время предпринимательской деятельности, за которые не отчислялся ЕСВ, не засчитают как трудовой/страховой стаж, однако пенсионное пособие назначат в 60 лет (при стаже в 32 года), или в 63/65 лет (минимальный необходимый стаж — 15 лет).

Кроме того, в ПФУ определят размер пенсии, основываясь на размере зарплаты за все периоды трудовой деятельности, начиная с 1 июля 2000 года, до момента «ухода на покой».

Следует учесть, что поскольку ФЛП платят минимальный страховой взнос, сумма пенсионного пособия также будет слишком низкой на фоне недостаточного количества стажа и небольшого официального дохода.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ напоминали, как пенсионерам оформить доплату в 944 гривны.