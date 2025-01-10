Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль канала «Киев-24», по мнению инвестиционного банкира, финансового аналитика и замдиректора по вопросам торговли ценными бумагами компании «Dragon Capital» Сергея Фурсы, в течение 2025 года курс доллара лишь продолжит расти.

Исходя из слов Фурсы, к концу текущего года, цена 1 доллара составит 45 гривен, и, по его мнению, такой рост в 3 гривны, — вообще «ни о чем», поскольку явно меньше, чем 10 процентов.

Финансист отметил, что процесс контролируемой девальвация во время войны является нормальной стратегией НБУ, и не происходит ничего, для представляло бы опасность для сферы экономики и бюджета простого населения.

Кроме того, даже вопреки огромному торговому дефициту, гривна остается относительно стабильной, то есть все «абсолютно естественно», и не следует делать резких движений, и, тем более паниковать.

Фурса добавил — для защиты от инфляции и удешевления национальной валюты, лучше покупать облигации внутреннего государственного займа, доходность которых составляет от 14 до 16 процентов.

Ранее мы писали о том, что МВФ обновлял прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года.