Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитику, размещенную на официальном сайте Государственной службы статистики Украины (Госстат), на протяжении минувших 12 месяцев, цены на сигареты подросли, в среднем, на 25 процентов, а некоторые типы алкоголя даже подешевели.

В соответствии с данными статистического ведомства, за прошлый год произошли такие изменения на табачно-алкогольном рынке страны:

0,5 литра водки стали дешевле на 1,6 процента — цены опустились до 116,5 гривны;

0,7 литра вина столовых сортов отечественных марок удорожали на 4,4 процента, до 113,9 гривны;

0,5 литра пива подросли в стоимости на 7 процентов, до 34 гривен;

сигареты премиум-сегмента подорожали на 23,4 процента, до 118,7 гривны/пачка;

сигареты медиум-сегмента подорожали на 25,1 процента, до 101,8 гривны/пачка;

сигареты бюджетного сегмента подорожали на 23,1 процента, до 92,6 гривны/пачка.

Фото — ukrstat.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Госстате показывали, как в течение 2024 года выросла стоимость «коммуналки».