Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитику Государственной службы статистики (Госстата), усредненная стоимость жилья, водоснабжения, электроэнергии, газа и прочих видов топлива в Украине, на протяжении прошлого года увеличилась на 18,9 процента.

В соответствии с данными отечественного статистического ведомства, существенно «подскочил» ряд нижеуказанных тарифов, и, речь идет о:

содержании и ремонте жилья — на 3,9 процента, если учитывать период с декабря по декабрь 2023-2024 года;

уборке мусора/бытовых отходов — на 8,9 процента;

услуга по управлению/администрированию многоквартирных домов — на 11,2 процента;

снабжении электроэнергией — на 63,6 процента.

При этом, осталась неизменной тарификация поставок/распределения природного газа, горячей воды/отопления, а также водоснабжения/водоотвода.

Фото — ukrstat.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в МВФ обновляли прогноз по темпу инфляции в Украине на 2025 год.